  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

рixabay Вчера, 23:11
301
Вчера, 23:11
301
Фото: рixabay

Возле Алматы произошло землетрясение

15 апреля сетью сейсмических станций при МЧС РК было зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15: 49 часов по Алматинскому времени было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 414 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда  - 4.9 баллов, глубина - 10 км", — говорится в сообщении сети сейсмических станций при МЧС РК.

Сведений об ощутимости толчков нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:11
301
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх