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Война никогда не оправдана - Димаш Кудайберген высказался о ситуации в мире Вчера, 15:51
564
Вчера, 15:51
564

Война никогда не оправдана - Димаш Кудайберген высказался о ситуации в мире

В Астане начался первый Центрально-Азиатский медиафорум. Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял в нем участие, передаёт BaigeNews.kz.

Он обратился к участникам мероприятия с проникновенной речью.

"За 5,5 тысячи лет человечество жило только 290 лет в мире и согласии. До сих пор во всех странах существует экономический спад, люди страдают от болезней и войны. Мы должны стараться, чтобы война нигде не разгоралась. Мы столетиями не можем жить в мире и согласии. Данный вопрос меня очень сильно волнует. Мы хотим вместе сотворить мир, но у нас это не получается. Почему? Потому что между странами, между народами существует много ситуаций, когда разгорается война", - сказал он.

По его словам, война никогда не оправдана. Спасать человека ценой жизни другого человека, по его мнению, неправильно.

"Война никогда не оправдана. Человечество забыло о том, что мы проходим экзамен перед Создателем. Какие-то мировые державы хотят, чтобы другие страны жили по их политическим взглядам, но почему они так делают? Я работаю в культурном направлении. Могу сказать, что нет плохих людей и народов, но есть время, которое влечет негатив на взгляды данного народа. Есть определенные силы, которые могут этот народ привлечь к плохим действиям", - отметил певец.

Димаш призвал не забывать, что мы все живем на одной земле и стараться всеми силами сохранять мир.

"Нет книг, в которых пишется, чтобы мы управляли человеком, чтобы народ мог управлять над народом, ни один ребенок не должен плакать. Мы должны жить в мире. Если даже будут конфликты, мы должны находить мир. Я понял, что взрослые думаем, что мы умнее малышей. Мы их обучаем и думаем, что умнее их. Но может ли каждый из вас ответить на один вопрос: могут ли из-за двух-трех людей по всему миру погибать миллионы детей. Вы слышали о том, что два-три малыша могут убить взрослых? Нет. Значит, кто умнее? Мы все жители одной Земли, мы живем под одним небом", - заключил он.

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#Димаш Кудайберген #медиафорум
BaigeNews.kz
Вчера, 15:51
564
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