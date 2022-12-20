Война никогда не оправдана - Димаш Кудайберген высказался о ситуации в мире

В Астане начался первый Центрально-Азиатский медиафорум. Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял в нем участие, передаёт BaigeNews.kz.

Он обратился к участникам мероприятия с проникновенной речью.

"За 5,5 тысячи лет человечество жило только 290 лет в мире и согласии. До сих пор во всех странах существует экономический спад, люди страдают от болезней и войны. Мы должны стараться, чтобы война нигде не разгоралась. Мы столетиями не можем жить в мире и согласии. Данный вопрос меня очень сильно волнует. Мы хотим вместе сотворить мир, но у нас это не получается. Почему? Потому что между странами, между народами существует много ситуаций, когда разгорается война", - сказал он.

По его словам, война никогда не оправдана. Спасать человека ценой жизни другого человека, по его мнению, неправильно.

"Война никогда не оправдана. Человечество забыло о том, что мы проходим экзамен перед Создателем. Какие-то мировые державы хотят, чтобы другие страны жили по их политическим взглядам, но почему они так делают? Я работаю в культурном направлении. Могу сказать, что нет плохих людей и народов, но есть время, которое влечет негатив на взгляды данного народа. Есть определенные силы, которые могут этот народ привлечь к плохим действиям", - отметил певец.

Димаш призвал не забывать, что мы все живем на одной земле и стараться всеми силами сохранять мир.