Восстановлено движение на трассе республиканкого значения после паводков

Благодаря прекращению перелива и завершению противопаводковых работ снято ограничение движения для транспортных средств на дороге "Атамекен-Иртышск-Русская Поляна" в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

На контроле остаются три противопаводковых участка в Актогайском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл. Там противопаводковые работы находятся на стадии завершения.

Подтопленными остаются два жилых дома в Актогайском районе.

Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 59 человек, 28 единиц техники, 12 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и департамента полиции.

За сутки откачано более 90 тысяч кубометров талой воды, отсыпано 744 тонны инертного материала.