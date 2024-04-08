Восстановлено движение на трассе республиканкого значения после паводков
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
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Благодаря прекращению перелива и завершению противопаводковых работ снято ограничение движения для транспортных средств на дороге "Атамекен-Иртышск-Русская Поляна" в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
На контроле остаются три противопаводковых участка в Актогайском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл. Там противопаводковые работы находятся на стадии завершения.
Подтопленными остаются два жилых дома в Актогайском районе.
Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 59 человек, 28 единиц техники, 12 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и департамента полиции.
За сутки откачано более 90 тысяч кубометров талой воды, отсыпано 744 тонны инертного материала.
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