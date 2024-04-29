Восемь лет колонии за преследование несовершеннолетних получил петропавловец

Преследователь, как выяснилось, ранее был судим по статье 103 УК КазССР за развращение малолетних. Судимость погашена. Но в этот раз его обвиняли по 124 статье УК РК, сообщает корреспонднет BaigeNews.kz.

Напомним, что инцидент произошёл днём первого июня прошлого года в одном из дворов многоэтажки Петропавловска. Пожилой мужчина, по словам девочек, преследовал их и пытался приставать. При этому его штаны были спущены, а сам мужчина имитировал жесты полового акта. Уйти от навязчивого преследования девочки пытались. Мужчина следовал за ними по двору. Заметив маму одной из несовершеннолетних, пожилой горожанин убежал.

Спустя больше месяца после случившегося, дело оказалось списано в номенклатуру. Хотя школьницы в подробностях рассказали обстоятельства "встречи" правоохранительным органам. Но родители девочек пошли до конца, обращаясь за помощью в СМИ.

В итоге, школьницам не раз пришлось пересказывать обстоятельства того дня. Но суд в итоге состоялся.

"На основании изложенного, руководствуясь статьями 382, 387-390, 393, 395-398, 401, 418 УПК РК, суд приговорил признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РК и назначить ему по данной статье наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - выдержка из приговора суда.

Сторона защиты в рамках апелляционной жалобы просит отменить приговор. Взамен просит вынести оправдательный и признать за оправданным право на возмещение вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной ответственности.