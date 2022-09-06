Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему

Фото: АФМ

Факт незаконной реализации около восьми тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по г.Шымкент, сообщает BaigeNews.kz.

Как установило следствие, двое предпринимателей приобретали мазут у неизвестных лиц и перепродавали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность происхождения ГСМ.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев.