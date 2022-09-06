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  • Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему
АФМ Сегодня, 10:11
98
Фото: АФМ

Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему

Факт незаконной реализации около восьми тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по г.Шымкент, сообщает BaigeNews.kz.

Как установило следствие, двое предпринимателей приобретали мазут у неизвестных лиц и перепродавали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность происхождения ГСМ.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев.

Видео: АФМ
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#АФМ #ГСМ #Шымкент
Сегодня, 10:11
98
Журналист

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