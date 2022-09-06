Лента новостей
- Размеры выплат по потере работы будут увеличены в Казахстане 10:33 7
- Пять игроков из топ-10 сыграют на теннисном турнире ATP 500 Astana Open 10:32 0
- Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему 10:11 81
- Историческое достижение: Токаев поздравил 15-летнего призёра чемпионата Азии по настольному теннису 10:10 69
- Пассажирский автобус загорелся во время движения в Алматы 09:50 151
- Вопреки прогнозам: Импорт картофеля в Казахстане впервые за несколько лет превысил экспорт 09:24 176
- Площадь пожара в ВКО за сутки увеличилась вдвое 08:46 266
- В Казахстане растёт количество регионов, где нет заражённых COVID-19 08:34 208
- В столице хотят реабилитировать ручей Акбулак 08:20 317
- Мурал с изображением Ахмета Байтурсынова появился в Каркаралинске 07:45 187
- В Семее из-за риска пожаров запретили ходить в лес 06:31 291
- Боксер Алимханулы привез исторический чемпионский титул в Казахстан 05:25 316
- Психолог перечислил способы избежать хандры осенью 04:18 369
- Из Казахстана в Кыргызстан пытались перегнать скот на 10 млн сомов 03:32 445
- Столичный автотранспорт проверяют на токсичность выхлопных газов 02:13 370
- Многодетная семья из Алматинской области живет в юрте 01:07 599
- Подлинник книги Байтурсынова на арабском нашли в Павлодарской области 00:46 421
- Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам 00:05 422
- Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане 05.09.2022 457
- Тушение пожара продолжается в районе пяти сёл в Костанайской области 05.09.2022 520
- Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в 10 областях Казахстана 05.09.2022 422
- Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области 05.09.2022 6558
- Студенты ночуют в парках и на вокзалах: в министерстве высшего образования прокомментировали видео 05.09.2022 1131
- МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу взрыва у посольства России в Кабуле 05.09.2022 504
- Добычу нефти снизят в октябре в Казахстане 05.09.2022 467
- "От домов остались только стены" — репортаж из пострадавших от огня посёлков Костанайской области 05.09.2022 1189
- Осенний призыв в столице: как отбирают в армию и много ли желающих "откосить"? 05.09.2022 694
- Приедет ли Папа Римский в Казахстан 05.09.2022 545
- Объём депозитов достиг исторического максимума — Нацбанк 05.09.2022 559
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 05.09.2022 589
- "Образование — не та сфера, где нужно сокращать финансирование" — мажилисвумен 05.09.2022 799
- В Темиртау назначен новый аким 05.09.2022 447
- Посол Украины извинился за своё высказывание в адрес русских 05.09.2022 1299
- Похолодание ожидают в ближайшие три дня в Казахстане 05.09.2022 822
- Столичные школьники будут ходить в музей вместо обычных уроков 05.09.2022 676
- В Нур-Султане презентовали книгу об Ахмете Байтурсынове 05.09.2022 680
- Тонометры, аппараты УЗИ и ЭКГ с истекшим сроком годности использовали медучреждения в Павлодарской области 05.09.2022 981
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 60935
- Бывший начальник уральской миграционной полиции выплатит семь миллионов тенге за взятку в 50 тысяч 05.09.2022 1826
- Будет ли строиться еще один НПЗ в Казахстане, ответили в Минэнерго 05.09.2022 610
- Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису 05.09.2022 814
- Минэнерго заморозил рост стоимости ГСМ на полгода 05.09.2022 575
- Жителям сгоревших сёл построят дома в райцентре Костанайской области 05.09.2022 683
- Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области 05.09.2022 483
- Как отправляли гуманитарную помощь для пострадавших в Костанайскую область из Алматы. Репортаж 05.09.2022 684
- Нацбанк сохранил базовую ставку на том же уровне 05.09.2022 506
- Президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области 05.09.2022 449
- В Костанайской области за пять лет будет посажено 168 миллионов деревьев — Минэкологии 05.09.2022 601
- Взрыв произошел у российского посольства в Кабуле — СМИ 05.09.2022 419
- "Это его право" — эксперты обсудили послание президента 05.09.2022 599
- В Казахстане стали реже похищать скот — МВД 05.09.2022 622
- Из-за "серого экспорта" потребление дизтоплива выросло на 30 процентов в Казахстане 05.09.2022 572
- Токаев на вертолёте облетел Аулиекольский район, пострадавший от пожара 05.09.2022 445
- Первая сотня килограммов золота выпущена на обновленной фабрике в Жолымбете 05.09.2022 573
- Пострадавшим при пожарах в Костанайской области документы восстановят вне очереди, пенсии выдадут сегодня 05.09.2022 485
- 150 лет исполнилось со дня рождения Ахмета Байтурсынова 05.09.2022 468
- Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша 05.09.2022 432
- Мы стоим на пороге большого политического сезона – эксперты 05.09.2022 513
- В пяти аэропортах Казахстана вводят зональную посадку пассажиров 05.09.2022 1093
- "Когда-то вы помогли нам" - южане отправили около 40 тонн гуманитарной помощи в Костанай 05.09.2022 615
- Токаев прибыл в Костанайскую область 05.09.2022 548
- Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь 05.09.2022 378
- В Таразе представили нового акима. Им стал Бакытжан Орынбеков 05.09.2022 490
- Момент взрыва в оружейном магазине Костаная попал на видео 05.09.2022 2971
- Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию уже в 2025 году 05.09.2022 664
- Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино 05.09.2022 632
- Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева 05.09.2022 477
- Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области 05.09.2022 422
- В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек 05.09.2022 570
- Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети 05.09.2022 926
- Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix 05.09.2022 494
- На север Казахстана придут дожди 05.09.2022 993
- Казахстанцы завоевали бронзу на международном турнире по каратэ 05.09.2022 445
- Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области 05.09.2022 4237
- Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы 05.09.2022 11404
- В горах ВКО тушат пожар 05.09.2022 685
- Информацию о пострадавшем в пожаре бизнесе собирает НПП "Атамекен" 05.09.2022 525
- Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек 05.09.2022 717
- Более 90 домов построят пострадавшим от пожара костанайцам 05.09.2022 906
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 1775
Сегодня, 10:11
98
Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему
Факт незаконной реализации около восьми тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по г.Шымкент, сообщает BaigeNews.kz.
Как установило следствие, двое предпринимателей приобретали мазут у неизвестных лиц и перепродавали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность происхождения ГСМ.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев.
Видео: АФМ
-
Hype news
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 60935
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 1775
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 8464
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1857
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2228
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10994
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1494
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7550
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1602
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4273
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26336
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8606
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2198
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5774
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2463
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19321
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4236
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5068
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3440
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8968
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4334
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3155
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3215
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6942
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3348
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3025
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5466
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3266
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10996
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3022
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3145
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3010
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5505
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3240
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3712
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4343
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4851
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4588
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4292
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5840
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5309
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5528
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5789
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8098
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11650
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7381
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8233
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7133
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10553
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6509
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7504
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9720
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8213
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8118
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7017
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8842
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7219
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16996
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9780
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9127
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9461
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9864
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9097
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9219
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9569
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10609
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9348
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10355
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14049
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9380
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10958
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8505
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8260
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9450
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9667
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8209
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9994
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7976
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 10103
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16705
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7271
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6498
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6565
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6820
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6268
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10332
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7037
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8982
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9885
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9857
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7484
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7644
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22664
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8645
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10609
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7769
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9167
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9792
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10799
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9200
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11186
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10659
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11725
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11932
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28231
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12296
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13094
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13026
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13006
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13784
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21544
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13248
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20469
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30932
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14952
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18688
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19270
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21457
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17436
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18700
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16795
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16889
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16742
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32301
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18590
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17284
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21397
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21251
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21501
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20616
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20853
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23009
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23630
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22204
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21757
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22528
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22532
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21445
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23296
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22153
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22627
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24005
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25214
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24589
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23928
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26449
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23575
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26361
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24070
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54894
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25617
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24732
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25681
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24284
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24464
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24659
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24344
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25685
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24843
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26367