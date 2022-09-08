Волонтёры "Жастар Рухы" раздали 270 тонн гуманитарной помощи пострадавшим костанайцам

Фото: Меирбек Тажкуранов

Более 700 семей в Аулиекольском районе получили продукты питания и предметы первой необходимости.

Доставка продовольствия и наборов первой необходимости, разбор завалов и уборка территории. В молодёжном крыле "Жастар Рухы" партии AMANAT рассказали, чем заняты добровольцы в Аулиекольском районе, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Костанайского областного филиала партии, за пять дней аманатовцы доставили предметы первой необходимости и продукты питания 731 пострадавшей семье в сёлах Аманкарагай, Озёрное и Басаман. В общей сложности роздано 270 тонн гуманитарной помощи. Всей этой работой занимаются добровольцы.

Как считает председатель Акмолинского областного филиала "Жастар Рухы" Султанбек Бекешев, быть волонтёром – означает приносить пользу обществу.

"Некоторые говорят, зачем работать с такой отдачей, если ты не получаешь за это зарплату. Но в этой жизни не всё измеряется деньгами. И здесь, в глазах взрослых и детей, которые подчас готовы заплакать, хотя опасность позади, я вижу простую человеческую признательность", – подчеркнул он.

Однако подобную работу нелегко организовать, нужно наладить порядок, и именно для этого в качестве волонтёра в Аулиекольский район приехал депутат Мактааральского районного маслихата от AMANAT Сундет Кенжебаев.

"Когда произошло наводнение в нашем районе, к нам съехались добровольцы со всей страны. Тогда я был одним из координаторов, потому что кроме гуманитарной помощи в подобных ситуациях важно эффективно распределить людские ресурсы. Этим опытом мы и делимся с костанайцами", – сказал он.

Стремясь помочь ближнему, люди не думают об опасности, и природные пожары в Костанайской области - прямое тому подтверждение, считает волонтёр Алдияр Жумабай.

"Не первый день оказываем помощь погорельцам, фуры приезжают со всего Казахстана, мы их разгружаем. Поразил один случай - у одной бабушки дом спасали, он остался цел, ей помогали соседи, но при этом сгорел их дом. Наши люди настолько неравнодушны, что забывают о себе", – говорит Алдияр.

С тем, что волонтерство не женское дело готова поспорить активистка "Жастар Рухы" Жайна Алимова.

"Конечно, мешок с мукой весом в 50 килограммов мне не поднять. Но девушки помогают на сортировке, потому что распределить нужно продукты, товары равномерно. Также ведём общий учет гуманитарной помощи. Мы здесь круглосуточно, ночуем тут же", – сказала она.

К восстановительным работам также подключились волонтёры из Туркестанской области.

"Мы помогали людям после событий в Арысе и Мактаарале. Тогда добровольцы со всей страны приезжали к нам в область и непосредственно участвовали в восстановительных работах, отправляли продукты первой необходимости. Как только я узнал о природных пожарах, немедленно связался с "Жастар Рухы", чтобы меня включили в группу волонтёров. Сейчас, когда я своими глазами увидел, лично встретился с погорельцами, хочу сказать, костанайцы – мы вместе с вами!" – отметил активист Олжас Мамыр.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента от AMANAT Динара Закиева, Аманжол Алтай и секретарь партии Ринат Кертаев навестили пострадавших от пожаров в Костанайской области, а также встретились с сотрудниками служб, задействованных в тушении пожаров.

Также стоит отметить, что школьникам из сел Аманкарагай, Лесное и Новонежинка вручили необходимые учебные принадлежности в рамках ежегодной партийной акции "Соберем ребёнка в школу!".

Напомним, аманатовцы собрали более 1200 тонн груза для пострадавших, пункты сбора гуманитарной помощи при филиалах партии работают во всех 20 регионах Казахстана. Коллектив Центрального аппарата партии AMANAT также перечислил однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшим.