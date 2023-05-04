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Водитель скорой хотел совершить джихад у резиденции президента в Костанае
Мужчине вынесли приговор.
В Костанае осудили водителя скорой помощи, сообщившего в полицию в том, что он собирается совершить джихад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Вечером 29 августа 2022 года 38-летний Олжас Дюсекеев со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о том, что вооружён и совершит джихад против правительства у резиденции президента в Костанае.
Мужчину быстро разыскали, возбудили уголовное дело. Ему пришлось возместить ущерб всем службам, которые выезжали на проверку ложного сообщения об акте терроризма.
В суде Дюсекеев вину признал и раскаялся, пояснив, что в тот день узнал о болезни жены, расстроился и напился.
"Сам в шоке от себя и своих действий", - заявил мужчина.
Подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. В итоге его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, 100 часам принудительного труда ежегодно. Мужчина также должен заплатить в фонд потерпевших 15 МРП (более 45 тысяч тенге).
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