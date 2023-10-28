Водитель с психическим расстройством управлял автобусом в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области проверки прокуроров выявили системные нарушения требований законодательства в сфере дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz.

В прокуратуре Северо-Казахстанской области прошло очередное заседание координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Его участники говорили о соблюдении законов в сфере дорожного движения и полноты, принимаемых мер по снижению аварийности и травматизма за 2022 год и 9 месяцев 2023 года.

В регионе наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий на 17,5%, а по количеству пострадавших на 16,8%. Среди основных причин ДТП — низкая дисциплина участников дорожного движения, непринятие мер, предусмотренных законом со стороны ответственных органов.

Проверки обнаружили системные нарушения требований законодательства в сфере дорожного движения. При этом акиматы вопреки требованиям статьи 24 Закона "О дорожном движении" по 79 предписаниям органов полиции ничего не предприняли для устранения нарушений.

Так, не было дорожных знаков и разметки возле 83 учреждений образования региона, которые каждый день посещают свыше 6 тысяч детей.

"Выявлены факты наличия водительских удостоверений у 138 лиц, которым по медицинским противопоказаниям запрещено вождение транспортных средств. Ведётся работа по прекращению права на управление. К примеру, в областном центре водитель общественного маршрута, состоя на учете в центре психического здоровья со 2 мая 2023 года, управлял автобусом, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье жителей города", — отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры СКО.

По итогам обсуждения ответственным органам предложили проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов.

Департаменту полиции области вместе с акиматами рекомендовано составлять реестры аварийно-опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.