Десятилетнего ребёнка сбили на пешеходном переходе в Темиртау

В Темиртау водитель "БМВ" допустил наезд на ребенка на пешеходном переходе. По информации Департамента полиции, пострадавшей девочке всего 10 лет, сейчас она находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По информации полиции, происшествие случилось сегодня, 29 января, рано утром.

"29 января текущего года около 07:50 часов в Темиртау 37-летний водитель автомашины "БМВ" на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора", - сообщают в ведомстве.

Пострадавшая 10-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение.

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.