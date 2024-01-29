Десятилетнего ребёнка сбили на пешеходном переходе в Темиртау
Сегодня, 13:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
160Фото: freepik.com
В Темиртау водитель "БМВ" допустил наезд на ребенка на пешеходном переходе. По информации Департамента полиции, пострадавшей девочке всего 10 лет, сейчас она находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По информации полиции, происшествие случилось сегодня, 29 января, рано утром.
"29 января текущего года около 07:50 часов в Темиртау 37-летний водитель автомашины "БМВ" на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора", - сообщают в ведомстве.
Пострадавшая 10-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение.
Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Самое читаемое
- Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Пишу и плачу: Айжан Байзакова попросила моральной поддержки у подписчиков
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"