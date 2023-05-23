Во все тяжкие: на рыболовной станции под Астаной работала нарколаборатория

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Подпольную лабораторию по выращиванию конопли, действующую под прикрытием рыболовной станции возле озера Коктал, обнаружили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Её организовали жители Астаны 49, 48 и 47 лет. Горшки с кустами дикорастущей конопли перевозили и выращивали на территории хозяйства.

При обыске в доме одного из мужчин обнаружили шесть кустов конопли и 26 кустов, выращиваемых в горшках. Также обнаружено оборудование для комфортного роста растений: вентиляторы, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения.

В ходе обыска также изъяли 55 кустов конопли в горшках, девять полиэтиленовых свёртков с наркотическим веществом. В настоящее время задержанные мужчины взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РК.



