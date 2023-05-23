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  • Во все тяжкие: на рыболовной станции под Астаной работала нарколаборатория
pixabay.com Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10
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Фото: pixabay.com

Во все тяжкие: на рыболовной станции под Астаной работала нарколаборатория

Подпольную лабораторию по выращиванию конопли, действующую под прикрытием рыболовной станции возле озера Коктал, обнаружили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Её организовали жители Астаны 49, 48 и 47 лет. Горшки с кустами дикорастущей конопли перевозили и выращивали на территории хозяйства.

При обыске в доме одного из мужчин обнаружили шесть кустов конопли и 26 кустов, выращиваемых в горшках. Также обнаружено оборудование для комфортного роста растений: вентиляторы, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения.

В ходе обыска также изъяли 55 кустов конопли в горшках, девять полиэтиленовых свёртков с наркотическим веществом. В настоящее время задержанные мужчины взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РК.

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Сегодня, 14:10
157
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