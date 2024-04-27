Вновь заработал автомобильный пункт пропуска "Желкуар" на границе с Россией
Сегодня, 22:17
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Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
125Фото: qostanai.media
О возобновлении работы пункта пропуска "Желкуар" сообщили в КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" через Государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18:00 часов 27 апреля 2024 года", — говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта этот пункт пропуска временно закрыли из-за паводков в Костанайской области.
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