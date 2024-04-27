Вновь заработал автомобильный пункт пропуска "Желкуар" на границе с Россией

О возобновлении работы пункта пропуска "Желкуар" сообщили в КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" через Государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18:00 часов 27 апреля 2024 года", — говорится в сообщении.