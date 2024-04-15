Владелец притона пытался дать взятку полицейскому в Кокшетау

Житель Кокшетау хотел дать взятку полицейскому за непривлечение к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками Управления собственной безопасности при передаче денег с поличным задержан 44-летний гражданин С.

Начато досудебное расследование за дачу взятки и организацию или содержание притона для занятия проституцией и сводничество.