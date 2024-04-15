  • 15 Апреля, 21:19
  • BAIGENEWS

Владелец притона пытался дать взятку полицейскому в Кокшетау

Сегодня, 21:10
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: polisia.kz

Житель Кокшетау хотел дать взятку полицейскому за непривлечение к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками Управления собственной безопасности при передаче денег с поличным задержан 44-летний гражданин С.

Начато досудебное расследование за дачу взятки и организацию или содержание притона для занятия проституцией и сводничество.

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