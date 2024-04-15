Владелец притона пытался дать взятку полицейскому в Кокшетау
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
45Фото: polisia.kz
Житель Кокшетау хотел дать взятку полицейскому за непривлечение к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудниками Управления собственной безопасности при передаче денег с поличным задержан 44-летний гражданин С.
Начато досудебное расследование за дачу взятки и организацию или содержание притона для занятия проституцией и сводничество.
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