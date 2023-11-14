"Вкусные и натуральные" - учёный из Турции забрал семена казахстанских овощей, чтобы выращивать у себя в огороде

Мирзе Мирзелиоглу физик по образованию, ведущий аудитор в системе менеджмента Турции однажды попробовал казахстанские овощи и решил забрать семена, чтобы выращивать их у себя в огороде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В октябре Мирзе Мирзелиоглу - эксперта в области стандартизации и аккредитации пригласили в качестве лектора астанинские коллеги, а провожая, удивились просьбе многоуважаемого учёного.

"Заслуги и послужной список Мирзе Мирзелиоглу не помещается в несколько страниц. Мы как работники в сфере аккредитации получили массу знаний у нашего старшего коллеги. В крайний день визита мы спросили у гостя, какие сувениры он бы хотел забрать с собой в Турцию. И его ответ нас немного удивил. Вместо сувенирного отдела мы поехали в магазин семян", - вспоминают работники Национального центра аккредитации.

По дороге Мирзе Мирзелиоглу поделился своим хобби. С виду очень серьёзный и строгий учёный с воодушевлением рассказал, как впервые попробовал казахстанские блюда.

"Обедая в ваших ресторанах, я заметил, какой прекрасный вкус имеют в Казахстане овощи: огурцы, помидоры, морковь, капуста, зелень. Такие вкусные овощи, как у вас, редко где встретишь. Всё меньше и меньше стран, которые могли бы похвастаться такими настоящими, натуральными продуктами. У меня есть хобби – на участке около моего дома в Анкаре я сам выращиваю овощи. После умственного труда, преподавания, долгих перелётов, оказавшись дома, я с удовольствием работаю на земле: вскапываю, занимаюсь посадкой, прополкой, слежу за ростом растений", - поделился Мирзе Мирзелиоглу.

По мнению учёного, семена – лучший сувенир на память о стране, в который ты побывал.

"Когда за столом мои гости хвалят блюда, я рассказываю, из какой страны привёз ингредиенты. Из Казахстана я хочу привезти семена овощей, чтобы вырастить такие же вкусные у себя в огороде", – рассказал Мирзе Мирзелиоглу.

Но так ли легко выбрать правильные семена. Тут есть свои нюансы, говорят эксперты.