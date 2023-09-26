Вице-министр юстиции рассказал, как облегчил жизнь казахстанцам

АО "Qazcontent" запустило новый проект "Жаңа формат", в рамках которого в живом формате снимает интервью с политическими служащими, включая министров и их заместителей, а также с государственными служащими, занимающими должности акимов районов, городов и областей. Первым героем стал вице-министр юстиции Республики Казахстан Бекболат Молдабеков, передаёт BaigeNews.kz.

Проект интересен тем, что, в отличие от других авторов, фокусировавшихся исключительно на рабочих аспектах героев, он поставит целью раскрыть не только официальную сторону, но и личность спикера: его жизнь, знаковые истории из биографии, а также семью, интересы, увлечения и досуг.

Так, спикер рассказал о своем увлечении боксом, достижениях, реализуемых проектах, а также открыто рассказал о том, на какой машине ездит и какой владеет недвижимостью.

"Сейчас у нас есть такой проект, мы уже подготовили. Это робот вместо частных судебных исполнителей. Мы здесь, какие проблемы решили. Первое – многие граждане иногда не могли дозвониться и найти ЧСИ. Второе – мы посчитали, что примерно 8 миллиардов тенге уходят на штрафы, из них 2 миллиарда чистыми наши граждане платят сотрудникам ЧСИ", – сказал он, комментируя работу частных судебных исполнителей.

Также Бекболат Молдабеков поделился информацией о том, каким владеет имуществом.

"Машина у меня Прадо, 120. Уже больше четырех или пяти лет на ней езжу. Тойота – хорошая машина. Живем в доме на Юго-Востоке, левая сторона. Где-то три с половиной года назад мы переехали", – отметил собеседник.

Команда проекта ставит перед собой цель показать открытый образ каждого героя, который не только предан своей работе, но также переживает те же эмоции и проблемы, что и обычные граждане, а также старается улучшить жизнь в Казахстане в целом.