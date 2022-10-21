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pixabay.com Сегодня, 15:43
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Фото: pixabay.com

Вернуться к масочному режиму рекомендуют актюбинцам

В регионе растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Главный санврач Актюбинской области подписал постановление, в котором рекомендовал населению вернуться к масочному режиму. В Управлении здравоохранения объяснили, с чем связано такое решение, передаёт BaigeNews.kz.

По словам замруководителя управления Бакытжан Тулкибаевой, в регионе растёт заболеваемости вирусными инфекциями.

"Ежегодно с октября, как начинается похолодание, у нас идёт сезон ОРВИ и гриппа. Сегодня по области около 500 детей болеют ОРВИ, примерно у 50 из них осложнённый тип, они в стационаре. Поэтому вышло постановление главного санитарного врача области. То, что носить маску обязательно, нигде не прописывается, но в организованных коллективах эта мера желательна.  Это рекомендательного характера. Маски препятствуют распространению инфекции воздушно-капельным путём", - сказала Бакытжан Тулкибаева.

Она также отметила, что в октябре значительно увеличилось количество звонков в "скорую". Люди стали чаще обращаться с жалобами на кашель и высокую температуру.

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#масочный режим #Актобе #санитарный врач #постановление
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:43
186
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