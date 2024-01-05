Вагон подпольных сигарет пытались завезти из Кыргызстана

Попытку ввоза из Кыргызской Республики вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 млн тенге пресекли Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов государственных доходов, она составляет более 320 млн тенге", - сообщили в АФМ.

В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.