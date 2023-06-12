В зоне стихийного бедствия: Как живут эвакуированные из посёлка Булак

Фото: пресс-службы акимата Семея

Сельчане, которые накануне были эвакуированы из села Булак в Семей, рассказали о своём состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Семей.

В эвакопунктах сельчан обеспечили продуктами питания и предметами первой необходимости. Кроме того, люди, оказавшиеся в зоне стихийного бедствия, поделились, что на месте пожара акимат совместно с волонтёрами оказывает им всестороннюю помощь и поддержку. Они чувствуют себя хорошо.

"Вчера произошло сильное задымление и акимат вместе с сотрудниками ЧС эвакуировали нас. Эвакуация прошла хорошо, нас на автобусе доставили в Семей. Здесь в эвакуационном пункте у нас есть всё, что нужно, чтобы переждать пока пожар закончится и мы сможем вернуться в свои дома", - сказала Жиенгуль Курмашова.

Напомним, вчера ночью из-за густого дыма от лесного пожара в Семей были эвакуированы около 80-ти жителей посёлка Булак. Людей разместили в эвакопунктах и обеспечили питанием и предметами первой необходимости.

Сейчас в трёх эвакуационных пунктах Семея размещены около 150 человек, в том числе жители посёлков Талица, Половинки и Булак. Как сообщалось ранее, в городе оснащены девять эвакопунктов, которые, в случае необходимости, готовы принять около 800 человек.

Отметим, из-за лесных пожаров в Абайской области густым дымом окутало несколько районов области Жетысу. В ДЧС обратились к жителям и попросили сохранять спокойствие и носить маски, а людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым рекомендовали не выходить из дома.