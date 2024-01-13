В ЗКО требуют уволить главу филиала "Казавтожола" из-за роста смертельных ДТП

Депутаты маслихата ЗКО требуют наказать ответственных за неочищенные от снега и льда трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Всего за 10 дней нового года на дорогах области произошло 11 аварий, в которых погибли 12 человек, ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Участившиеся смертельные аварии депутаты областного маслихата обсудили на рабочем совещании.

По словам замначальника департамента полиции ЗКО Жанболата Жаншина, с начала этого года полиция провела 90 инспекций, касающихся зимнего обслуживания автодорог. На трассах областного и республиканского значения имеется гололёд, обочины не очищены от снега. Составлено 12 протоколов в отношении руководства районных отделов ЖКХ, акимов посёлков.

Председатель областного маслихата Мурат Мукаев возмутился тем, что на совещании не присутствовал глава филиала нацкомпании "Казавтожол" Асылбек Мардан. Его заместитель Тлеубаев сообщил, что руководитель филиала выехал в командировку в южные районы области.

Мукаев заявил, что по этим фактам необходимо предпринять жёсткие меры, вплоть до увольнения должностных лиц.

"Мы направим соответствующее предложение. Особенно это касается руководства "Казавтожола". Компания непробиваемая, не знаю даже, кто у них руководитель. Ни разу его не видел. Я, председатель маслихата, не видел его. Всё время приходит зам какой-то, тоже я его не знаю, или приходит какой-то заведующий отделом. Здесь собрался весь депутатский корпус по чрезвычайной ситуации. А его нет, он где-то в командировке. Хотя мы сообщали (о заседании – прим. автора) за сутки вперёд. Прошу внести в протокол, полностью проверить, где он находится. Ситуация такая, приходится заниматься всеми делами. Ставим вопрос о занимаемой должности руководства "Казавтожола", – сказал Мурат Мукаев.

Он подчеркнул, что соответствующее указание направят акиму области касательно руководства областного управления автомобильных дорог.