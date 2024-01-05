В Жетысуской области закрыли участок республиканской трассы
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
85Фото: Baigenews.kz
На участке автодороги в Жетысуской области закрыли движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 11.00 часов 5 января, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык", - сообщили в "КазАвтоЖол".
Ограничение действует для всех видов транспорта.
По информации компании, на текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 684 единиц техники и 1466 человек.
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