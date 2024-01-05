В Жетысуской области закрыли участок республиканской трассы

На участке автодороги в Жетысуской области закрыли движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 11.00 часов 5 января, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Ограничение действует для всех видов транспорта.

По информации компании, на текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 684 единиц техники и 1466 человек.