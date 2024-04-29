В Жамбылском районе ветераны спорта личным примером приобщили молодых спортсменов к акции

В Жамбылском районе Жамбылской области активно проходят мероприятия в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня ветераны спорта совместно с молодыми спортсменами организовали работы по озеленению, благоустройству и санитарной очистке аллеи в селе Жалпактобе.

Ключевая цель акции - пропаганда бережного отношения к чистоте региона, личным примером приобщить молодежь к чистоте и соблюдению порядка.

В мероприятии также приняли активное участие сельские старейшины, сельские жители.

В соответствии с региональным планом "Жасыл белдеу" в текущем году на 17 гектарах земли высажено порядка 20 тысяч саженцев деревьев. Из них 14 100 саженцев вяза, 4 700 саженцев тополя, 500 саженцев ясеня, 200 саженцев туи.

Те же мероприятия были проведены в 42 населенных пунктах 17 сельских округов района. Сельчане активно поддержали акцию.