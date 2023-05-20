Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске автомобиль снёс козырёк подъезда многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

ДТП произошло 20 мая около 03:00 ночи на Бульваре Гагарина. Некоторые жильцы дома услышали страшный грохот и выбежали на улицу.

"Ночью я проснулся от сильного шума, выглядываю в окно, а там стоит Subaru Forester. Из авто вышла девушка и парень около 28 лет, через какое-то время вышла ещё одна девушка, — говорит житель дома Егор Ткачев. — От удара опоры козырька отлетели в сторону. После увиденного, я вызвал скорую, вместо неё приехало несколько нарядов полиции и сотрудники ДЧС. Позже подъехал эвакуатор и забрал автомобиль".

В результате ДТП козырёк упал на подъездную дверь и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей. Сотрудники ДЧС при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырёк.

По информации департамента полиции ВКО, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулём.

"35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления автомобилем и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька. Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол", — сообщили в полиции.