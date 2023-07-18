  • 18 Июля, 02:00
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ДЧС ЗКО Сегодня, 00:33
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Сегодня, 00:33
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Фото: ДЧС ЗКО

В Уральске ребёнок застрял в барабане стиральной машины

В Уральске спасатели извлекли из центрифуги стиральной машины малолетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО. 

Инцидент произошёл днём 17 июля. На пульт 112 поступило сообщение о том, что ребёнок застрял в центрифуге стиральной машины (полуавтомат). Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли малыша 2021 года рождения из барабана машины с помощью специальных инструментов и передали его родителям.

Ребёнку оказали первую медицинскую помощь.

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Сегодня, 00:33
320
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