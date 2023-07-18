В Уральске ребёнок застрял в барабане стиральной машины

Фото: ДЧС ЗКО

В Уральске спасатели извлекли из центрифуги стиральной машины малолетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.

Инцидент произошёл днём 17 июля. На пульт 112 поступило сообщение о том, что ребёнок застрял в центрифуге стиральной машины (полуавтомат). Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли малыша 2021 года рождения из барабана машины с помощью специальных инструментов и передали его родителям.

Ребёнку оказали первую медицинскую помощь.