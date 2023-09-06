В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов

В Уральске вынесли приговор экс-главе филиала Национального центра качества дорожных активов в ЗКО (НЦКДА) Зауырбеку Кыпшакбаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

О его задержании стало известно в ноябре прошлого года. Кыпшакбаева подозревали в получении взятки.

Издание Ratel.kz сообщало, что взятку он получил от владелицы ДСК "Приоритет". По версии следствия, Кыпшакбаев отправил компании письмо о том, что работы на трассе не соответствуют стандартам. Во время личной встречи с владелицей Жанной Кенжиной (она является депутатом маслихата Уральска), Кыпшакбаев указал сумму за положительную экспертизу — пять миллионов тенге. За строительный сезон 2022 года глава строительной компании передала подсудимому частями 30 миллионов тенге. А после Кенжина обратилась за помощью в КНБ, сотрудники которого задержали Кыпшакбаева с поличным при получении двух миллионов тенге.

В ходе суда стало известно, что речь идёт о проверке дороги Аксай — Шынгырлау. В мае прошлого года Кыпшакбаев, не утвердив план проверки, инициировал экспертизу участка. Результаты лабораторного исследования были отрицательными, их он направил на почту ТОО ДСК "Приоритет". При личной встрече он "поставил условие", чтобы Кенжина ежемесячно передавала ему пять миллионов тенге за положительные результаты исследования. Как пояснила глава ТОО, она согласилась из страха, что все её работы могут приостановить.

Кенжина передавала подсудимому деньги с апреля по август. В октябре дать такую сумму она не смогла, а в ноябре уже обратилась в КНБ с заявлением. 28 ноября она вызвала Кыпшакбаева к себе и передала часть суммы взятки — два миллиона тенге. После главу филиала НЦКДА задержали.

Как пояснили в суде, Кыпшакбаев отказался от дачи показаний. Общая сумма взятки по делу значится 32 миллиона тенге. У подсудимого нашли только два миллиона, которые ему передали в день задержания.

Кыпшакбаев признан виновным по статье 366 части 4 УК РК (неоднократное получение взятки) и приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его также лишили права занимать должности в госслужбе и квазигосударственном секторе. С Кыпшакбаева взыщут в пользу государства сумму взятки — 30 миллионов тенге.

Также стало известно, что в отношении взяткодателя уголовное дело прекращено.