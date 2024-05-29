Какие статьи исключат из Уголовного кодекса Казахстана

Мажилис принял во втором чтении законопроект по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

"Полной декриминализации подлежат две статьи Уголовного кодекса: 219 (незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) и 241 (нарушение законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности).



Статьи 234 (экономическая контрабанда) и 236 (уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин) Уголовного кодекса подвергаются частичной декриминализации. По ним поднимаются пороги наступления уголовной ответственности до особо крупного размера. По 234 – с 10 до 20 тыс. МРП, по 236 – с 5 до 10 тыс. МРП", - сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Кроме того, регистрации не будут подлежать дела в сфере налоговых преступлений в случае отсутствия соответствующего акта либо заключения с данными, указывающими на наличие признаков уголовного правонарушения; а также при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде и при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации).