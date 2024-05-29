Часть проспекта Кабанбай батыра закроют на ремонт в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны проводит средний ремонт дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

"С 29 мая по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.