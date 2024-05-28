Почти две сотни жителей Костанайской области вышли на уборку лесопарковой зоны

В селе Аулиеколь Костанайской области в рамках акции "Таза Қазақстан" проведена санитарная очистка села, передаёт BaigeNews.kz.

В акции приняло участие более 180 человек, из них работники государственных и бюджетных организаций, а также волонтеры, жители села, предприниматели. Также было привлечено 2 единицы техники.

"В рамках общереспубликанской акции "Біргеміз Таза Қазақстан" жители Аулиекольского района госслужащие, общественные деятели, молодежь, бизнес структуры приняли активное участие в субботнике по очистке лесного массива", - говорит председатель общественного совета Аулиекольского района Альмира Жансугурова.

Значимость проведения общенациональной кампании "Таза Қазақстан" глава государства подчеркнул в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". Президент страны обратил особое внимание на то, что состояние окружающей среды - это общая ответственность.