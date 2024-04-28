В Турции полицейский стрелял в коллег, двое погибли
Сегодня, 02:09
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Сегодня, 02:09Сегодня, 02:09
54Фото: iStock.com/Vitalij Sova/иллюстративное
Полицейский открыл стрельбу по своим сослуживцам в турецком городе Адыяман, двое человек погибли, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Российскую газету".
По информации телеканала Haber, сотрудник правоохранительных органов напал с табельным оружием на коллег, дежуривших в полицейском участке.
Сообщается, что полицейский тяжело ранил начальника участка и начальника отрядов управления общественной безопасности, врачи не смогли их спасти. Также ранения получили еще восемь человек.
"По данному вопросу уже начато судебное и административное расследование", — заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, стрелка обезвредили и задержали. Что сподвигло полицейского открыть огонь по сослуживцам, пока неизвестно.
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