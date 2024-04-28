В Турции полицейский стрелял в коллег, двое погибли

Полицейский открыл стрельбу по своим сослуживцам в турецком городе Адыяман, двое человек погибли, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

По информации телеканала Haber, сотрудник правоохранительных органов напал с табельным оружием на коллег, дежуривших в полицейском участке.

Сообщается, что полицейский тяжело ранил начальника участка и начальника отрядов управления общественной безопасности, врачи не смогли их спасти. Также ранения получили еще восемь человек.