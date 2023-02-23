"В течение суток работали без перерыва" — казахстанец рассказал подробности о спасении людей в Турции

Фото: МЧСК РК

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС города Астаны Улан Нургалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о том, как проходили поисково-спасательные работы в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, 20 казахстанских спасателей вылетети в Турцкую республику 12 февраля. В город Нур они летели более шести часов.

“Там мы построили палатку, сразу дошли до зоны бедствия и приступили к поисково-спасательным работам. Служебные собаки и тепловизоры помогали находить живых людей, лежащих под завалами", — поделился подробностями Улан Нургалиев.

В первый день казахстанские спасатели работали без перерыва 24 часа и обнаружили под завалами троих живых людей.

"На спасение первого человека ушло от пяти до шести часов, потому что руины крепко зажали людей. Нужно было действовать аккуратно, чтобы не навредить их здоровью. Далее мы спасли мать и дочь. В остальные дни мы делились на три группы. Работали по восемь часов. Можно сказать, что в течение суток наш отряд работал непрерывно. Нас поблагодарили за спасение и тепло проводили. Мы также могли оказаться в опасности, работая под завалами, но так как наша работа – спасать жизни, мы не задумывались об этом. Мы завершили работу без каких-либо инцидентов", — сказал он.

Напомним, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек.