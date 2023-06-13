В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра

С каждым годом все увереннее заявляют о себе предприятия Жамбылской области. Немало компаний, чьи товары сегодня являются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из известных в регионе промышленных предприятий является ТОО "Энерджи Тараз" - высокотехнологичное предприятие, оснащенное современным оборудованием от ведущих европейских производителей.

Компания запустила производство светодиодных светильников широкого спектра. В настоящее время выпускается более 40 моделей светильников, имеется собственное производство корпусов, светодиодных модулей, блоков питания и других компонентов. Доля казахстанского содержания доведена до 70-80%. В светильниках используются светодиоды ведущих мировых производителей из США, Германии, Южной Кореи со светоотдачей до 190 лм/Вт. По качеству и сроку службы светильники не уступают продукции ведущих мировых компаний, а стоят они в три раза дешевле.

Также накоплен огромный опыт по освещению различных объектов: междугородние автодороги, городские улицы, парки, стадионы, спортивные центры, детские сады, больницы, промышленные цеха, склады, АЗС и другие.

Предприятие имеет солидную производственную базу, хороших специалистов и высокую финансовую устойчивость. В компании действуют заводы по производству светодиодных светильников, по производству электротехнического оборудования и распределительных устройств.

Объем выпускаемой продукции: трансформаторные подстанции различной мощности - до 100 единиц в год, светодиодные приборы освещения - до 3000 штук в год, архитектуры малой формы - до 200 штук в год. Компания несколько лет подряд становится призером конкурса "Лучший товар Казахстана".