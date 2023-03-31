Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 84 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 750 человек, из них в стационарах находится - 166 пациента, на амбулаторном уровне - 1 584 пациента.

В тяжёлом состоянии находятся четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести - два пациента, на аппарате ИВЛ - два пациента.