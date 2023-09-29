В Шымкенте растет количество заболевших корью

В Шымкенте растет заболеваемость корью. Если в прошлом году в городе не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим инфекционным заболеванием, то в этом году уже зафиксировано 2 270 случая кори, диагноз подтвержден в 1 655 случаях, в остальных диагнозы уточняются. Чаще всего болеют дети младше 14 лет, при этом 88% из них были не привиты от кори, а их родители написали отказ от плановой вакцинации. При этом дети болеют как в школах, так и в детских садах, передает BaigeNews.kz.

"С начала текущего года в 63 школах зарегистрировано 96 случаев заболевания корью. 1 случай зарегистрирован в 47 школах, 2-3 случая в 17 школах и 4-5 случаев в 2 школах. С 1 января 2023 года корью заболели 408 детей в 97 детских садах", - сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкенту.

При этом карантин в школах, и детских садах пока не объявляли, так как случаи заболевания единичные, массового заражения зарегистрировано не было.

Напомним, что корь это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

"Вакцину против кори начали делать в 1963 году, это было массово. До этого каждые несколько лет возникали эпидемии кори, заражались миллионы человек, от этого вирусного заболевания умирало до 2,5 миллионов жителей на планете ежегодно. Корь – одна из 20 вакцинауправляемых инфекций. В случае увеличения числа отказников от вакцинации в обществе коллективный иммунитет снизился, а вирус кори увеличился в окружающей среде", - рассказали санврачи.

По словам врачей, чаще родители детей отказываются от вакцинации в зависимости от своих предубеждений, боятся побочных действий или пишут отказ по религиозным причинам. Трехлетняя дочка Ирины не получила ни одной вакцины, в том числе девочка не привита и от кори. Женщина говорит, ее пугают возможные побочные последствия вакцинации.

"Я посмотрела в интернете, там много информации о том, что дети после вакцинации могут заболеть, в основном у малышей развивается аутизм и аутичные расстройства. Поэтому я очень боюсь прививать своего ребенка и не думаю, что буду делать ей когда ни будь прививки. Я написала официальный отказ от вакцинации, да, конечно, нам пришлось перед походом в детский сад заморочиться, принести справки об отказе. Раньше нас прививали, да, но эти вакцины были качественные, о таких побочных действиях не было и речи. А сейчас это сплошь и рядом", - рассказала Ирина.

Врачи говорят, корь опасна для людей любого возраста. Особенно большему риску к болезни подвергаются дети от 1 до 5 лет из-за особенностей недостаточного развития иммунной системы. Дети, рожденные от переболевших корью или привитых матерей, не заболевают этим заболеванием до 3 месяцев, поскольку в этот период в их крови сохраняются антитела матери. Через 6-10 месяцев жизни детей количество антител снижается, и дети становятся более чувствительными к вирусу. Другая группа риска – люди старше 20 лет. Даже если они вакцинированы в детстве, с годами, в зависимости от их здоровья, социального статуса и других условий, защита их иммунной системы может быть полностью разрушена, - говорят врачи.

Наиболее эффективный и надежный способ профилактики кори - вакцинация. Прививка делается ослабленной живой вакциной против кори только в организм здорового человека.Зараженный корью человек имеет иммунитет до конца жизни и вакцинация не проводится. Согласно национальному календарю прививок, первую прививку делают детям в возрасте 12-15 месяцев, а вторую в возрасте 6 лет.

"Количество случаев кори увеличилось в связи с тем сейчас идет вспышка этого заболевания. Связано это со снижением иммунной прослойки, последняя вспышка была в 2019 году, дальше было время ковида, когда была приостановлена плановая вакцинация. С антипрививочниками мы боремся с помощью разъяснительной работы в медицинских организациях. Создан план, согласно ему проводятся беседы с родителями, встречи с представителями религиозных конфессий. Мы используем их помощь чтобы население шло вакцинироваться, потому что основные отказы идут по религиозны мотивам", - рассказала руководитель отдела управления здравоохранения города Шымкент Инна Глазебная.

В обычных условиях после вакцинации, говорят врачи, у пациентов может наблюдаться легкая реакция со слабостью, небольшой болезненностью в месте инъекции. Вакцины против кори и краснухи менее реактивны, поэтому реакции встречаются редко. Чаще всего через 5-12 дней после вакцинации наблюдается симптомы аналогичные заболеванию с легким течением: незначительное повышение температуры тела, кратковременное появление мелких высыпаний. Все эти явления считаются нормальной реакцией на вакцину, отмечают медики.

Наиболее распространенными осложнениями кори являются отит, пневмония и другие заболевания верхних дыхательных путей, может появиться воспаление лимфоузлов или энцефалит, еще одно серьезное осложнение — слепота. Все эти грозные последствия заражения корью могут быть с пациентом до конца его жизни. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинировать своих детей.