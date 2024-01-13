В шести областях Казахстана на трассах ограничено движение транспорта

На 21 участке автодорог республиканского значения в шести областях Казахстана введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области ограничено движение для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости) на трёх участках:

1. Костанай-Аулиеколь-Сурган (км 232-260), участок граница Костанайской области - п.Сурган (28 км);

2. Жезказган-Петропавловск (км 537-552), участок п.Бузулук - п.Сурган (15 км);

3. Жаксы-Есиль-Бузулук (км 70-82), участок п.Аксай - п.Бузулук (12 км).

В Актюбинской области ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта (метель, ограничение видимости) на двух участках:

1. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (км 89-234), участок с.Жургенов - граница Костанайской области (145 км);

2. Самара-Шымкент (км 776-965), участок Актобе - п.Карабутак (189 км).

В Жамбылской области ограничено движение для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости) на трассе Алматы-Ташкент-Термез (км 159-238), участок с.Кенен - с.Кайнар (79 км).

В Жетысуской области ограничено движение для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости) на трассе Сарыозек-Коктал (км 45-68, перевал Алтын Емель) и Ушарал-Достык (км 84-184) на участке станция Коктума - станция Достык (100 км).

В Костанайской области ограничено движение транспорта (снег, ветер, метель, ограничение видимости) на 11 участках трасс:

Для грузового и общественного автотранспорта:

1. Екатеринбург-Алматы (км 418-467), участок п.Карабалык - п.Федоровка (49 км);

2. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (км 234-386), участок граница Актюбинской области - п.Денисовка (152 км);

3. Екатеринбург-Алматы (км 555-589), участок Тобыл - п.Щербаково (34 км).

Для всех видов автотранспорта:

4. Екатеринбург-Алматы (км 589-729), участок п.Щербаково - граница СКО (140 км);

5. Мамлютка- Костанай (км 180-404), участок граница СКО - Тобыл (224 км);

6. Костанай-Аулиеколь-Сурган (км 8-108), участок Тобыл - п.Аулиеколь (100 км);

7. Екатеринбург-Алматы (км 467-539), участок п.Федоровка - Костанай (72 км);

8. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай (км 386-503), участок п.Денисовка - Рудный (117 км);

9. Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ (км 0-137), участок п.Денисовка - граница РФ (137 км);

10. Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка (км 0-96), п.Денисовка - п.Комаровка (96 км);

11. Костанай-Аулиеколь-Сурган (км 108-232), участок п.Аулиеколь - граница Акмолинской области (124 км).

В СКО ограничено движение для всех видов автотранспорта на трассах Екатеринбург-Алматы (км 729-768), участок граница Костанайской области - с.Токсан би (39 км) и Мамлютка-Костанай (км 103-180), участок с.Пресновка - граница Костанайской области (77 км).

На автодорогах республиканского значения задействовано 280 единиц техники и 373 человека.