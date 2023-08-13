В селе СКО благодаря Антикору в шесть раз снизили тариф на воду

Тарифы на водообеспечение снизили на 16-87% в 50 сёлах СКО после проверок антикоррупционного комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Об этом на брифинге рассказал руководитель областного департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов. Например, в 20 населённых пунктах района Магжана Жумабаева тариф на воду снизили в среднем на 150 тенге. Ранее в районе действовали самые высокие тарифы в области. В селе Асаново Кызылжарского района действовал тариф 1000 тенге за кубический метр. После вмешательства антикоррупционной службы аким района принял меры по строительству разводящей сети от Булаевского группового водопровода. Сейчас тариф снижен почти в шесть раз до 175 тенге за кубометр.

"По нашей рекомендации акимом области принято решение о запуске пилотного проекта "Одно село — один тариф" через прямое субсидирование субъектов естественных монополий. Это обеспечит равный доступ жителей региона к питьевой воде", — пояснил Сергей Перов.