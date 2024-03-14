В России предложил оповещать о ЧС через домофоны

Глава МЧС России Александр Куренков считает, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно, чтобы люди получали информацию об угрозе ЧС и других опасностях быстро, по нашей команде. С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным", — сообщил Александр Куренков журналистам.

Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.