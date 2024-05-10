В России объявили в розыск рэпера Оксимирона

МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона (Мирона Федорова), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей BBC".

Карточка музыканта появилась в базе розыска (также в реестре "иноагентов"). В карточке говорится, что рэпера разыскивают по уголовной статье, но по какой именно – не уточняется. Официально о возбуждении уголовного дела против Оксимирона не сообщалось.

По данным источников, против рэпера возбуждено дело о нарушении правил деятельности "иноагента" (Оксимирона включили в реестр "иноагентов" в октябре 2022 года). Уголовное дело по этой статье можно завести после двукратного привлечения к ответственности по административной статье в течение одного года.

Сам Оксимирон пока не комментировал то, что российские власти объявили его в розыск.