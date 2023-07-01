В России начали проверку по факту русофобских высказываний экс-генконсула Казахстана

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Председатель Следственного комитета России поручил организовать проверку по факту русофобских высказываний казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

"В соцсетях распространяется обращение жителей Санкт-Петербурга с просьбой привлечь к ответственности бывшего генерального консула Казахстана, который посетил Россию, в частности Санкт-Петербург, и негативно высказывался публично о Российской Федерации и её гражданах. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. организовать процессуальную проверку по изложенным сведениям и представить доклад", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее бывший генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрам Канапия написал в соцсетях: "Прибываю в Санкт-Петербург. Погуляю по местам молодости и назад в цивилизацию. Увижу догорающий режим".