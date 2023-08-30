В прокуратуре рассказали о результатах работы в рамках нового закона

Заместитель Главного транспортного прокурора Манарбек Ерназаров рассказал о результатах работы ведомства в рамках нового закона “О прокуратуре”, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, 5 ноября 2022 года Президентом подписан Конституционный закон "О прокуратуре", мы знаем, что основной его целью является усиление правозащитной функции прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.

- Сегодня же хотели бы узнать о достигнутых результатах органами транспортной прокуратуры, как в условиях "новых правил" прокуроры реагируют на сигналы о насущных проблемах населения?

- По прежней практике многие жалобы перенаправлялись в уполномоченные органы, эти ограничения, конечно же, вызывали критику среди граждан. Теперь же новый закон расширил перечень обращений, рассматриваемых прокурорами. В их числе заявления о бездействиях госоргана либо в случае отсутствия уполномоченного органа. Также закон снял многие коллизии и правовые пробелы, которые порой препятствовали своевременно реализовать правозащитный потенциал.

При этом все эти нововведения направлены исключительно на защиту прав человека, его жизни и свобод, как высших ценностей государства, а также на неукоснительное обеспечение верховенства закона.

Для качественного выполнения поставленных задач нами ежедневно проводится мониторинг социальных сетей, информационных порталов, ведется круглосуточное дежурство во взаимодействии с уполномоченными органами.

- Как все это работает?

- К примеру, в этом году в одном из новостных порталах установили публикацию о задолженности по заработной плате в размере 76 млн тенге перед 200 работниками предприятия, которое проводит реконструкцию автодороги "Алматы-Бишкек".

Сразу же направили требование в Инспекцию труда по городу Алматы. Они путем проверки подтвердили наличие задолженности и приняли меры по ее погашению, а также привлечению виновных лиц к ответственности.

Подобным способом настроена работа и мобильных групп по защите бизнеса. Они ежедневно фиксируют и проверяют различные сигналы от предпринимателей.

За истекший период проверено 123 сигнала, из них по 42 – факты подтвердились, по 16 – не нашли своего подтверждения, по 65 – даны разъяснения.

К примеру, при рассмотрении одного из таких сообщений Атырауской транспортной прокуратурой установлен факт необоснованного отказа в удовлетворении заявлений предпринимателя о возврате излишне уплаченных таможенных и налоговых платежей.

Так, добросовестный бизнесмен на протяжении нескольких месяцев получал ответы отказного характера от фискального органа со ссылкой на нормативный правовой акт, который более двух лет назад утратил силу.

Только после вмешательства прокуратуры, государственный орган признал неправомерность своих действий и вернул часть ранее уплаченной суммы ввиду снижения тарифной ставки.

В итоге, на счет предпринимателя поступили 82 млн тенге, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".

Под эгидой названной группы также разрешаются проблемы системного характера.

В частности, грузоперевозчики на границе с Китаем выражали недовольство по поводу продолжительного ожидания электронной очереди на таможенном посту "Нур Жолы", а также другим вопросам, связанным с их деятельностью.

С 24 по 31 марта 2023 года осуществлен выезд совместно с уполномоченными органами в данный пункт пропуска.

Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы "E-border", которая позволяла "бронировать" места в очереди путем использования регистрационных данных легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, собственники которых не имели цели выезда в КНР для перевозки грузов.

По рекомендации рабочей группы из очереди были исключены порядка 2000 автотранспортных средств, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учете. Дальнейшее же использование списка по "E-border" решено прекратить с 16 апреля т.г.

В новой системе электронной очереди "CarGoRuqsat" вышеуказанные пробелы учтены посредством интеграции с базами данных органов внутренних дел, что не допускает различные спекуляции с очередностью.

Также, на территории пункта пропуска находилось около 80 брошенных большегрузов, водители которых длительное время затягивали выезд в КНР для искусственного удорожания стоимости услуг по перевозке.

В целях недопущения подобных фактов подготовлен проект поправок в Технологическую схему, согласно которым впредь грузоперевозчики могут находиться на территории пункта пропуска не более 72-х часов.

Мониторинг ситуации на данном пункте продолжается.

- Изучив Положение о Главной транспортной прокуратуре, мы поняли, что Вы также надзираете за деятельностью Министерства энергетики в части законности эксплуатации магистральных трубопроводов и Министерства индустрии и инфраструктурного развития в части железнодорожных и авиаперевозок.

Думаем читателям будет также интересна Ваша работа в этих отраслях, поделитесь с наиболее яркими примерами.

- В целом, многие вопросы мы стараемся выявлять без проведения проверки. Для этого есть много инструментов, в их числе самый эффективный это анализ состояния законности в той или иной сфере.

В этом году нашими протестами и представлениями внесены соответствующие поправки и тем самым исправлены 5 нормативных актов центральных исполнительных органов (министерства энергетики, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и др.).

В качестве примера можно привести документ Министерства энергетики, по которому предпринимателей необоснованно обязывали выделять мобильные остатки нефти для заполнения резервуаров системы магистральных трубопроводов западных и восточных филиалов АО "КазТрансОйл".

Приказами министра с 2020 по 2023 годы ежегодно 85 предпринимателям утверждены объемы мобильных остатков нефти (2020г. - 108 200 тонн, 2021г. - 96 900 тонн, 2022г. - 94 100 тонн, 2023г. - 94 400 тонн).

Согласно этим утвержденным объемам, предприниматели раз в год или в течение года сдавали объем двухсуточной собственной нефти в систему магистральных нефтепроводов от количества, заявленного им на год.

Основанием послужили приказы Министра национальной экономики и приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии.

По результатам анализа принесенный протест удовлетворен, незаконные приказы отменены.

Другой пример, по результатам планового анализа опротестован приказ Министра по инвестициям и развитию от 30.04.2015г. "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом".

Установлено, что по этим Правилам дети от 15 лет и старше самостоятельно могли воспользоваться услугами АО "НК "КТЖ" только при наличии письменного согласия и доверенности от законного представителя, удостоверенных нотариально.

Как выяснилось, данная норма не учитывала то, что согласно Гражданскому кодексу и Закону "О нотариате" удостоверение "согласия" является отдельным нотариальным действием, и не требует оформления еще одного документа в виде "доверенности".

Мониторинг применения подобного требования показал, что были случаи, когда проводники, следуя нормам Правил, не допускали к поездке таких пассажиров, либо их снимали по ходу движения.

На сегодня Министерством индустрии и инфраструктурного развития протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме.