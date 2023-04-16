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В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека
Бездомного пожилого мужчину с вещами привезли к дверям приюта для животных в Балхаше и бросили. Об этом рассказала руководитель благотворительной организации Анастасия Септ, передаёт BaigeNews.kz.
История привлекла внимания члена республиканского общественного экологического совета при партии "Amanat" Сергея Снегирёва, который опубликовал пост в Instagram.
"Ночью, у ворот остановилась машина. Работники приюта, подозревая традиционную для приютов историю с подбросом щенков и котят, вышли на улицу и увидели пожилого человека с вещами, которому явно требовалась медицинская помощь. По рассказу Александра, (так зовут дедушку), несколько лет назад, он стал жертвой манипуляций риелтора и, скорее всего, нотариуса, что в итоге лишило его квартиры", — рассказала Анастасия.
По словам мужчины, после этого он четыре года подрабатывал пастухом и разнорабочим в форматах, аналогичным "рабовладельческим", которые, кроме всего прочего, исключают поддержку работника по линии медицины.
"На этом фоне, начались проблемы с ногами и зрением. Утратив дееспособность, он потерял ценность как работник и под покровом ночи, был вывезен и оставлен у ворот приюта для бездомных животных, с пояснением, что тут ему помогут", — добавила общественница.
Она отметила, что традиционно для таких случаев, несчастный человек, социально дезориентирован и не имеет документов.
Чтобы помочь бездомному, руководитель приюта сняла для него квартиру, а также помогла с медицинской помощью. Далее, в планах — коммуникации с социальным центром для бездомных людей, ЦОНом и домом престарелых.
"Анастасия, сама имеет серьёзные проблемы со здоровьем, но её доброта и сочувствие не позволяют пройти мимо беды.Человек ли, животное. Не имеет значения, когда эмпатия и милосердие определяют твои жизненные приоритеты. Там помогут, сказал человек, выбрасывая на улицу, другого человека.
И был прав. Помогают", — отметил Сергей Снегирёв.
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На видео общественница рассказала, что пока она со своим новым подопечным проходила медобследование, зоозащитницу нашли и в больнице, оставив ей бездомного щенка. Собаку назвали Александрой вчесть дяди Саши, которому сейчас помогает приют.
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