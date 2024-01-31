В Петропавловске вышел на свободу серийный убийца

На днях жители Петропавловска массово начали рассылать в мессенджерах информацию об освобождении мужчины, осужденного за серийные убийства. Сообщалось, что его якобы выпустили на свободу раньше срока. Однако министр внутренних дел Ержан Саденов опроверг эту информацию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот человек назначенный судом срок отсидел от звонка до звонка. Неправильные вещи не надо говорить, что восемь лет ему ещё оставалось. Он свой срок полностью отсидел", – подчеркнул министр.

При этом Ержан Саденов заверил, что полицейские взяли освободившегося из колонии осужденного на пробационный контроль.

В департаменте полиции СКО уточнили, что 60-летний житель Петропавловска будет восемь лет находиться под административным надзором как ранее судимый за особо тяжкие преступления.

"Судом в отношении подучетного установлены следующие ограничения: запрещено оставлять жилище с 22 до 6 часов, выезжать за пределы города, употреблять спиртное и наркотиков, посещать места досуга. Для контроля установленных требований применено электронное средство слежения (электронный браслет). Разработан график его проверки", - сообщили в департаменте полиции СКО.

Известно, что маньяк убивал топором: ударив сзади жертву по голове обухом топора, он насиловал и грабил женщин. На его счету более 10 жертв, в том числе маленькая девочка.