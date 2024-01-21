В Павлодаре стартовал чемпионат РК по тогызкумалаку

150 спортсменов со всего Казахстана приехали в Павлодар для участия в чемпионате РК по тогызкумалаку. Соревнование организовали между женщинами и мужчинами старше 14 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Лучших выберут в рапид- и блиц-турнирах. Золотой и серебряный призеры каждой категории отправятся в апреле на мировой чемпионат, организованный в Турции. Участники прибыли из трех городов – Алматы, Астана и Шымкент – и 14 регионов.

"В прошлом году два павлодарских спортсмена – Жанат Каймуллин и Ринат Керебаев – стали чемпионами. Надеюсь, и в этом году нас ждут победы", – сказал вице-президент областной федерации по тогызкумалаку Арыстан Капаев.

Один из участников, Куаныш Калелов, приехал из Костаная. Юноша играет в тогызкумалак с девяти лет. В этом турнире он участвует, чтобы набраться опыта.

"Это игра мне нравится тем, что развивает математическое мышление, тренирует память и учит самодисциплине. Пока у меня не было ярких достижений в тогызкумалаке, но надеюсь в этом году показать себя", – поделился планами Куаныш.

Более опытный участник – Гульжанат Алдабергенова из Актобе. Девушке всего 21 год, но она уже стала заслуженным мастером спорта Казахстана по тогызкумалаку. В её копилке – две победы в международных чемпионатах.

"Я играю в эту игру с восьми лет. Примером для меня послужила старшая сестра. Вслед за ней я стала участвовать в городских соревнованиях, потом – в областных, республиканских, международных. Один год у меня был перерыв, я была в декретном отпуске, теперь возобновила участие в турнирах", – говорит Гульжанат.

Всего в турнире участвуют пять заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта и 74 кандидата в мастера спорта. Победителей рапид-турнира объявят 22 января, блиц-турнира – 24 января.

Победители поедут на международный турнир в Стамбуле.