В области Абай запланированы масштабные работы по озеленению

В акимате области Абай рассказали о предстоящих работах по озеленению городов и районов области, передаёт BaigeNews.kz.

В Семее в целях обеспечения санитарной чистоты населенных пунктов города, их благоустройства, озеленения планируется высадить более 500 деревьев разных пород и более 22000 кустарников. Вместе с этим, будут высажены цветники на территории общественных пространств на общей площади 13500 кв.метров, из которых: многолетние цветы - на площади 4500 кв.метров, однолетние цветы - на площади 9000 кв.метров.

Запланированы работы по вырубке аварийно-сухостойных деревьев, омолаживанию деревьев с подрезкой сухостойной части по улицам города, стрижке живой изгороди. Данные работы будут охватывать всю территорию города.

В городе Курчатов разработан двухлетний план благоустройства и озеленения.

В этом году будет проведена санитарная подрезка 834 деревьев, в том числе на внутридворовых территориях, спил 46 высохших деревьев, высадка 4 тысяч молодых саженцев разных сортов таких, как тополь, голубые ели, сосна, рябина, калина, сирень и акация. Были определены места размещения многолетних и однолетних растений, которые будут устойчивы к климату города: васильки, гортензии, ромашка, астры всех видов, пальмы, анютины глазки, портулак, львиный зев, ночная красавица, гвоздика китайская, расторопша, чернобривцы.

В Аягозском районе в целях проведения работ по благоустройству и озеленению будет проведена работа по покраске и коррекции бордюров, очистке канав, покосу травы на обочинах дорог, очистке тротуаров, дорог, русла реки.

Также планируется посев 3000 кв.метров газона в парках, посев 41 500 штук цветов, покраска ограждений, беседок, скамеек, мусорных контейнеров и др., посев 25000 штук цветов вдоль улиц, посев 10000 кв.метров газона, замена 300 метров бордюра. Планируется провести работы по посадке 300 штук тополя, 100 штук красной рябины, 100 штук березы, 200 штук вяза, 200 штук ели.