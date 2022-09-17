Лента новостей
- Дети должны учиться в соответствующих условиях — Смаилов 10:42 0
- Пожарный парк вертолётов в Казахстане планируют увеличить втрое 10:29 46
- В МВД рассказали о легализации иностранных авто 09:52 121
- Бекхэм 12 часов отстоял в очереди к гробу Елизаветы II 09:21 315
- Продолжает снижаться суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане 08:46 166
- Головкин оказался тяжелее Канело на 200 граммов 08:19 284
- Родившуюся в Атырау тройню с 21-летней матерью выписали из роддома 07:34 448
- Парк солнечной энергии предложил построить в Атырау венгерский инвестор 06:24 321
- Один спецЦОН закрывают в Алматы 05:37 327
- Код столичного аэропорта NQZ менять не будут - Мининдустрии 04:20 320
- Информслужба по вопросам строительства жилья и ЖКХ появилась в Казахстане 03:26 431
- Золото завоевала казахстанская шахматистка на чемпионате мира 02:41 570
- Кыргызстан заявил о больших потерях среди военных в ходе перестрелки на таджикской границе 01:34 974
- Пресечена попытка кражи дизтоплива с АНПЗ 00:30 403
- "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" 16.09.2022 527
- Спасение детей от падения из окна попало на видео в Шымкенте 16.09.2022 521
- Земля уходит из-под ног: сельчане требуют остановить взрывы в Жамбылской области 16.09.2022 605
- Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по художественной гимнастике 16.09.2022 510
- Стратегические инициативы президента определят будущее Казахстана — эксперты о послании 16.09.2022 372
- Вторые сутки тушат пожар в Атырауской области 16.09.2022 473
- Какой будет погода в Казахстане 17 сентября 16.09.2022 564
- Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей 16.09.2022 574
- Вопросы региональной безопасности обсудил с премьер-министром Пакистана Токаев 16.09.2022 600
- Оружейный схрон на свалке нашли транспортные полицейские в Алматинской области 16.09.2022 486
- В Китае сгорел небоскреб China Telecom: внутри находились люди 16.09.2022 2853
- "Конь не валялся": почему алматинский ипподром никому не нужен? 16.09.2022 608
- Зооволонтёры просят помощи. Как спасали животных от пожара в Костанайской области 16.09.2022 481
- Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ 16.09.2022 479
- Что изменилось в системе ОСМС, рассказали в фонде 16.09.2022 501
- Фонд "Қазақстан халқына" возместит сгоревшее имущество пострадавшим в Костанайской области 16.09.2022 618
- На что следует потратить средства из фонда "Қазақстан халқына"? Предложения экспертов 16.09.2022 502
- Стартует новый этап приёма документов на конкурс по привлечению учителей в регионы с нехваткой кадров 16.09.2022 808
- "Я хотел поменять свою судьбу": 75-летний марафонец из Кызылорды покоряет новые вершины 16.09.2022 498
- О чём Токаев говорил на ШОС. Главное 16.09.2022 579
- За поставку ИВЛ в пандемию налоговики пытались взыскать 51 миллион тенге штрафов 16.09.2022 745
- Оскандалившийся аким Мангистауского района подал в отставку 16.09.2022 625
- "Политические изменения не допустят узурпации власти" — депутаты парламента 16.09.2022 426
- Прошёл период стагнации — депутаты о поправках в Конституцию 16.09.2022 495
- Программа "Береги жизнь" будет принята в Минобороны после гибели срочников 16.09.2022 528
- Принятый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы - Ерлан Карин 16.09.2022 556
- Сотрудники "Казпочты" потребовали повышения зарплаты 16.09.2022 643
- Свыше полутора миллиона гектаров сельхозземель вернули государству при содействии AMANAT 16.09.2022 497
- 11 миллионов тенге заплатили казахстанцам за сообщения о невыдаче фискального чека 16.09.2022 617
- В Самарканде начался Саммит Совета глав государств ШОС в узком составе 16.09.2022 500
- Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась 16.09.2022 495
- Хотела подарить внукам: пенсионерка похитила POS-терминал, приняв его за телефон 16.09.2022 615
- Парламент вернул столице прежнее название Астана 16.09.2022 853
- Казахстан перешел к новой демократической модели 16.09.2022 827
- На месяц продлили ремонт моста по Сарайшык в Нур-Султане 16.09.2022 466
- Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области 16.09.2022 463
- Казахстанка второй раз подряд взяла "серебро" на чемпионате мира по женской борьбе 16.09.2022 699
- Где и во сколько казахстанцы могут посмотреть бой Головкина и "Канело" 16.09.2022 1725
- Головкин сделал финальное заявление перед третьим боем с "Канело" 16.09.2022 1515
- Актауский суд разрешил уволить бастующих работников скорой помощи 16.09.2022 1372
- Число заразившихся COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане 16.09.2022 491
- Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено 16.09.2022 505
- Оправданная судом Костаная полковник полиции восстановлена на службе 16.09.2022 3881
- Казахстанских солдат срочной службы поощрили за ролики в TikTok 16.09.2022 647
- В Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян 16.09.2022 526
- Акимат Актюбинской области опроверг дефицит газа в регионе 16.09.2022 484
- Астанчан просят принимать участие в подготовке своего дома к отопительному сезону 16.09.2022 525
- Маралы попали в фотоловушку в Алматинской области 16.09.2022 543
- "Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ 15.09.2022 1292
- В Казахстане запущена система учета реализации дизельного топлива на АЗС 15.09.2022 757
- Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД сделали заявление о рассылке в соцсетях 15.09.2022 2702
- Лучшие юристы и бухгалтеры Алматы встретятся с 10 тысячами горожан 15.09.2022 1275
- Токаев, Путин и Мирзиёев посадили деревья в Самарканде 15.09.2022 2392
- Заморозки ожидают в восьми областях Казахстана 15.09.2022 1188
- Какие мероприятия пройдут в День города в Алматы 15.09.2022 1913
- Call-центр для жалоб на завышенные цены открыли в Казахстане 15.09.2022 1167
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 3032
- Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд 15.09.2022 1149
- Токаев подарил Папе Римскому домбру 15.09.2022 1107
- Выбран фильм кандидат на "Оскар" от Казахстана 15.09.2022 1290
- Всё перевели в электронный формат - Саткалиев о прозрачности закупок в "Самрук-Казына" 15.09.2022 1259
- "Нужно влюбиться в язык!" Лайфхаки по изучению казахского от умницы и красавицы Серафимы 15.09.2022 2093
- Зачем "Самрук-Қазына" покупает акции Kcell у Jusan Bank, объяснил Саткалиев 15.09.2022 1654
- "У всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности" — Токаев 15.09.2022 1171
- В Казахстане стало больше подростков, поступивших по грантам в колледжи 15.09.2022 1154
- Мультикультурный народ Казахстана как пример будущего — Папа Римский Франциск 15.09.2022 1384
В МВД рассказали о легализации иностранных авто
Казахстанцев обязали легализовать иностранные авто, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года. О том, что это значит для автовладельцев, рассказали в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет.
"Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях", – пояснили в МВД.
В ведомстве отметили, что на сегодня МВД и другие госорганы разрабатываюспособы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей.
Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей.
"Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление Правительства", - рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили.
Требований по возрасту и экологическому классу не будет.
По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства.
"Также хотим сообщить, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений – ни каких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является не корректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов. Сейчас для Правительства приоритетной задачей является исполнение поручения Главы государства по легализации автомобилей. Полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей. В то же время просим всех автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения и меры безопасности на дорогах", – отметили в ведомстве.
-
Hype news
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 3032
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 3583
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 2674
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 1844
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 2381
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 3937
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 1656
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 2437
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 1786
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 18899
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 1646
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 2169
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1746
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 22920
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 179989
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 8538
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 12140
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 3632
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 4072
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 12700
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 3347
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 9273
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 3262
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 5969
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 28023
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 10503
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 3961
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 7808
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 4089
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 21075
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 6067
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 6768
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 5236
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 10604
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 5988
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 4836
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 4936
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 8657
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 5086
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 4717
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 7218
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 4972
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 12878
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 4772
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 4897
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 4802
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 7233
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 4977
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 5428
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 6095
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6032
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5849
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 5495
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 7596
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 6710
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 7311
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 7588
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 9754
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 13465
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 9122
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 9894
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 8378
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 11804
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 7772
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 9173
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 11345
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 10023
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 9808
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 8266
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 10149
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 8460
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 18470
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 11399
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 10768
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 11194
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 11575
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 10902
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 10873
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 11494
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12061
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 8930
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 7756
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 7825
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 8129
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 7505
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 11667
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 8387
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 10207
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 11230
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11041
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 8776
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9008
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 24159
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9956
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12061
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9071
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 10501
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11063
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 12130
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 10481
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 12473
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11981
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13089
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13104
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 29513
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 13555
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 14352
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 14236
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 14533
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14990
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 23030
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 14507
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 21756
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 32263
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 16282
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 20526
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 20620
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 22781
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 18840
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20071
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 18155
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 18238
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 18134
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 33602
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19981
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 18524
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 22861
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 22504
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 22798
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22079
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 22155
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 24282
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24905
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 23536
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23086
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 23821
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 24219
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 22764
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 25202
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 23579
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 24159
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 25253
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 26584
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 25860
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25099
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 28143
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 24777
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 27615
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 25325
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56081
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26837
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25955
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 27171
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 25560
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 25889
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25873
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 25639
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 27447
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 26243
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 28076