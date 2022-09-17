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pixabay.com Сегодня, 09:52
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Фото: pixabay.com

В МВД рассказали о легализации иностранных авто

Казахстанцев обязали легализовать иностранные авто, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года. О том, что это значит для автовладельцев, рассказали в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет. 

"Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях", – пояснили в МВД.

В ведомстве отметили, что на сегодня МВД и другие госорганы разрабатываюспособы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. 

Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. 

"Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление Правительства", - рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили. 

Требований по возрасту и экологическому классу не будет. 

По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства. 

"Также хотим сообщить, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений – ни каких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является не корректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов. Сейчас для Правительства приоритетной задачей является исполнение поручения Главы государства по легализации автомобилей. Полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей. В то же время просим всех автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения и меры безопасности на дорогах", – отметили в ведомстве.

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#МВД #авто #легализация
Сегодня, 09:52
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