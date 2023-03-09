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bbc.com Сегодня, 08:30
77
Сегодня, 08:30
77
Фото: bbc.com

В Мировом океане плавает 170 триллионов кусков пластика — учёные

В 2005 году количество объектов из пластика в океане оценивалось в 16 триллионов штук, с тех пор их количество увеличилось более чем в 10 раз.

По оценкам учёных, в настоящее время в Мировом океане плавает более 171 триллиона кусков пластика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Новая оценка загрязнения пластиком Мирового океана была получена комбинацией анализа имеющихся с 1979 года данных и результатов экспедиций, которые прочёсывали моря специальными сетями для сбора мусора.

Полученный результат в 171 триллион штук состоит как из недавно выброшенного пластика, так и из старого, уже частично подверженного эрозии, рассказал ведущий автор исследования, доктор Маркус Эриксен из общественной организации 5Gyres Institute, занимающейся пластиковыми отходами в океане.

Пластик одноразового действия, который используют для изготовлений бутылок, упаковок и некоторых предметов для рыбной ловли, со временем под действием солнечных лучей и механических процессов распадается на более мелкие кусочки.

"Морские животные, такие как киты, черепахи, рыбы, а также некоторые морские птицы, ошибочно принимают пластик за еду и могут просто умереть от голода, если забьют им свои желудки. Микропластик попадает и в питьевую воду, в результате чего его частицы были обнаружены в легких, венах и даже в плаценте человека. Пока что учёные не могут достоверно сказать, насколько он вреден для человеческого организма", - говорят эксперты.

В данных, собранных до 2005 года, тренды на увеличение, либо уменьшения количества пластика не прослеживались, но доктор Эриксон считает, что это может быть объяснено малым и не систематизированным сбором данных.

Профессор Ричард Томпсон из Плимутского университета, который не участвовал в исследовании, сказал, что полученная оценка соответствует тому, что нам и так известно о загрязнении океанов.

"Мы все знаем, что в океане слишком много пластика. Нам следует незамедлительно заняться исследованиями, которые были бы направлены на решение этой проблемы", - сказал он.

Самая высокая концентрация океанического пластика в настоящее время находится в северной части Атлантического океана. Некоторые большие мусорные "пятна" обнаружены и в других местах, например в Тихом океане.

Авторы отчёта также считают, что меняющиеся уровни загрязнения до 2000 года могут быть связаны с различной эффективностью действовавших в то или иное время договоров, направленных на борьбу с загрязнением океанов.

В 1980-х годах несколько юридически обязательных международных соглашений требовали прекратить сброс пластмассы с рыболовных и военно-морских судов.

Позже их сменили добровольные соглашения, которые, по словам авторов, могли быть менее эффективными.

5 марта был подписан, направленный на защиту океанов, неофициально названный "Договором об открытом море". Более сотни стран после многолетних переговоров достигли исторического соглашения о защите Мирового океана.

В соответствии с согласованной в нём правовой базой, 30 процентов Мирового океана вне территориальных вод отдельных государств (что охватывает две трети его общей площади), становится охраняемой территорией. Договор также предусматривает выделение дополнительных средств на его защиту и проведение работ по восстановлению природных ресурсов. Но авторы исследования утверждают, что решения должны сосредоточиться на сокращении производства и использования пластика, а не на очистке океанов и переработке пластмассы, потому что это с меньшей вероятностью остановит поток загрязнения.

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#экология #исследование #вода
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
77
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