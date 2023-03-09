В Мировом океане плавает 170 триллионов кусков пластика — учёные

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В 2005 году количество объектов из пластика в океане оценивалось в 16 триллионов штук, с тех пор их количество увеличилось более чем в 10 раз.

По оценкам учёных, в настоящее время в Мировом океане плавает более 171 триллиона кусков пластика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. Новая оценка загрязнения пластиком Мирового океана была получена комбинацией анализа имеющихся с 1979 года данных и результатов экспедиций, которые прочёсывали моря специальными сетями для сбора мусора.

Полученный результат в 171 триллион штук состоит как из недавно выброшенного пластика, так и из старого, уже частично подверженного эрозии, рассказал ведущий автор исследования, доктор Маркус Эриксен из общественной организации 5Gyres Institute, занимающейся пластиковыми отходами в океане.

Пластик одноразового действия, который используют для изготовлений бутылок, упаковок и некоторых предметов для рыбной ловли, со временем под действием солнечных лучей и механических процессов распадается на более мелкие кусочки.

"Морские животные, такие как киты, черепахи, рыбы, а также некоторые морские птицы, ошибочно принимают пластик за еду и могут просто умереть от голода, если забьют им свои желудки. Микропластик попадает и в питьевую воду, в результате чего его частицы были обнаружены в легких, венах и даже в плаценте человека. Пока что учёные не могут достоверно сказать, насколько он вреден для человеческого организма", - говорят эксперты.

В данных, собранных до 2005 года, тренды на увеличение, либо уменьшения количества пластика не прослеживались, но доктор Эриксон считает, что это может быть объяснено малым и не систематизированным сбором данных.

Профессор Ричард Томпсон из Плимутского университета, который не участвовал в исследовании, сказал, что полученная оценка соответствует тому, что нам и так известно о загрязнении океанов.

"Мы все знаем, что в океане слишком много пластика. Нам следует незамедлительно заняться исследованиями, которые были бы направлены на решение этой проблемы", - сказал он.

Самая высокая концентрация океанического пластика в настоящее время находится в северной части Атлантического океана. Некоторые большие мусорные "пятна" обнаружены и в других местах, например в Тихом океане.

Авторы отчёта также считают, что меняющиеся уровни загрязнения до 2000 года могут быть связаны с различной эффективностью действовавших в то или иное время договоров, направленных на борьбу с загрязнением океанов.

В 1980-х годах несколько юридически обязательных международных соглашений требовали прекратить сброс пластмассы с рыболовных и военно-морских судов.

Позже их сменили добровольные соглашения, которые, по словам авторов, могли быть менее эффективными.

5 марта был подписан, направленный на защиту океанов, неофициально названный "Договором об открытом море". Более сотни стран после многолетних переговоров достигли исторического соглашения о защите Мирового океана.