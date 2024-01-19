В Минобороны прокомментировали смерть солдата-срочника в Жаркенте

Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал смерть солдата-срочника в Жаркенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Я хотел бы еще раз выразить соболезнования семье. Это менингит скоротечной формы. Обычно такая форма заболевания у носителей. К сожалению, когда мы призываем молодых ребят согласно перечню обязательных анализов на носителей менингита - его нет. Мы сейчас этого добиваемся. Помимо этого, после этого случая я принял решение, уже выделены деньги, по прибытию в воинскую часть ребят будем проверять на носительство менингококка. Если будем выявлять - медикаментозно лечится в течение всего пяти-семи дней", - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса.