В Минобороны прокомментировали смерть солдата-срочника в Жаркенте
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Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал смерть солдата-срочника в Жаркенте, передаёт BaigeNews.kz.
"Я хотел бы еще раз выразить соболезнования семье. Это менингит скоротечной формы. Обычно такая форма заболевания у носителей. К сожалению, когда мы призываем молодых ребят согласно перечню обязательных анализов на носителей менингита - его нет. Мы сейчас этого добиваемся. Помимо этого, после этого случая я принял решение, уже выделены деньги, по прибытию в воинскую часть ребят будем проверять на носительство менингококка. Если будем выявлять - медикаментозно лечится в течение всего пяти-семи дней", - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса.
Он добавил, что диагноз доказан экспертизой.
Ранее в интервью BaigeNews.kz родители солдата-срочника заявили, что причиной смерти его сына стала болезнь почек, на которую никто не обратил внимания.
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