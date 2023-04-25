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inform.kz Вчера, 16:08
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Вчера, 16:08
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Фото: inform.kz

В Мангистау произошло землетрясение магнитудой 5.4

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 13:24 зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Эпицентр землетрясения расположен в 1874 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 45.36° с.ш. 53.77° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Мангистауской области - поселки Кызан,Тушыкудык 2-3 балла", - говорится в сообщении.

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Вчера, 16:08
722
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