В Лувре пройдёт национальная выставка Казахстана

Выставку Казахстана планируют провести в Лувре. Об этом в ходе I конгресса музейных работников, прошедшего в Астане, сообщила председатель Комитета по культуре Министерства культуры и информации РК Күмис Сеитова, передаёт BaigeNews.kz.

"Современный музей призван привлекать туристов и развивать потенциал в этой сфере. Музеи не должны ограничиваться лишь хранением и сбором исторических экспонатов, а ещё и должны функционировать как крупные научные центры. Поэтому министерство начало работу по организации Национальной выставки Казахстана во всемирно известном музее Лувре в 2026 году. Предварительная договорённость достигнута. Концептуальный проект национального павильона Казахстана уже разработан", - подчеркнула Кумис Сеитова.

Министерство обновляет Национальный реестр нематериального культурного наследия Казахстана, в который уже включены 47 национальных ценностей казахского народа, таких как асық ойыны, тоғызқұмалақ, домбра. Работу по обновлению реестра в ведомстве планируют продолжить.