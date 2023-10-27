В Лувре пройдёт национальная выставка Казахстана
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Выставку Казахстана планируют провести в Лувре. Об этом в ходе I конгресса музейных работников, прошедшего в Астане, сообщила председатель Комитета по культуре Министерства культуры и информации РК Күмис Сеитова, передаёт BaigeNews.kz.
"Современный музей призван привлекать туристов и развивать потенциал в этой сфере. Музеи не должны ограничиваться лишь хранением и сбором исторических экспонатов, а ещё и должны функционировать как крупные научные центры. Поэтому министерство начало работу по организации Национальной выставки Казахстана во всемирно известном музее Лувре в 2026 году. Предварительная договорённость достигнута. Концептуальный проект национального павильона Казахстана уже разработан", - подчеркнула Кумис Сеитова.
Министерство обновляет Национальный реестр нематериального культурного наследия Казахстана, в который уже включены 47 национальных ценностей казахского народа, таких как асық ойыны, тоғызқұмалақ, домбра. Работу по обновлению реестра в ведомстве планируют продолжить.
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