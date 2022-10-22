В LG Electronics опровергли перенос завода из России в Казахстан

Фото: indianexpress.com

Представители южнокорейского бренда в России, принадлежащего одному из крупнейших производителей электроники и бытовой техники, опровергли информацию о переносе производства из России в Казахстан или Узбекистан, переаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Известия.

"LG Electronics не рассматривает возможность переноса своего российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщения российских СМИ беспочвенны", — сообщили в компании.