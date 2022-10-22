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indianexpress.com Сегодня, 09:09
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Фото: indianexpress.com

В LG Electronics опровергли перенос завода из России в Казахстан

Представители южнокорейского бренда в России, принадлежащего одному из крупнейших производителей электроники и бытовой техники, опровергли информацию о переносе производства из России в Казахстан или Узбекистан, переаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Известия.

"LG Electronics не рассматривает возможность переноса своего российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщения российских СМИ беспочвенны", — сообщили в компании. 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что LG может перенести своё производство из России в Казахстан. Ичточник "Коммерсанта" в Казахстане сообщал, что LG договаривается с властями РК. У компании уже работал завод в Алматы, он выпускал тот же ассортимент, что и российский.
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#техника #производство #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:09
45
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