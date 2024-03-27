В Коянды подтоплены пять домов
Сегодня, 07:00
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Сегодня, 07:00Сегодня, 07:00
62Фото: жители села Коянды
В селе Коянды, находящемся в пригороде Астаны, подтоплены три частных жилых дома и два временных жилых сооружения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"По состоянию на 06:00 27 марта откачено 80 тысяч кубометров талых вод. Всего задействовано 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и города Астана, а также МИО. Ситуация стабильная", – сообщили в МЧС.
Сообщалось, что в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области ведутся усиленные противопаводковые работы.
Видео: МЧС РК
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