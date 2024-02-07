В Казахстане запущено приложение “Европротокол” для мелких ДТП

В рамках внедрения упрощенного оформления мелких ДТП для удобства водителей внедрено мобильное приложение “Европротокол”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 января 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ввело упрощенный порядок оформления страховой выплаты по обязательному автострахованию при незначительных ДТП.

Для обеспечения этой возможности, было разработано специальное мобильное приложение “Европротокол”. Его пользователи могут онлайн подать заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео материалы, на основании которых страховые организации смогут выплатить страховую сумма на банковский счет пострадавшего.

Упрощенный порядок оформления ДТП может быть применен если в аварии участвует не более двух автомобилей (участников), сумма ущерба не превышает 100 МРП (369 тысяч тенге), не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц, у обоих участников есть полис обязательного автострахования, а также при обоюдном согласии, один из которых признает вину.

В свою очередь, лица, воспользовавшиеся новым протоколом освобождаются от административной ответственности за совершение ДТП.

Ожидаемый результат: экономия времени граждан на оформление ДТП (затрачивается 15-20 минут) и на получение страховых выплат (выплата в течении пяти дней).

Гражданам больше нет необходимости ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП. Соответственно снизятся заторные ситуации на дорогах.

Во-вторых, за такие нарушения водители больше не будут привлекаться к административной ответственности. Ранее, ежегодно по ДТП с материальным ущербом порядка 32 тысяч водителей штрафовались или лишались прав судами.

В-третьих, сокращаются сроки страховых выплат, за счет исключения судебных процедур, от составления протокола до вступления в силу постановления суда. Если ранее все это могло занимать до 60 дней, сейчас от момента фиксации до получения выплат проходит порядка пяти дней. Сократится посещение правонарушителей и потерпевших органов внутренних дел для получения копий материалов для направления их в страховые компании.

На сегодняшний день посредством мобильного приложения “Европротокол” оформлено 115 ДТП.