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pixabay.com Сегодня, 08:38
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Фото: pixabay.com

В Казахстане выявили 68 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Казахстане выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об эпидемиологической ситуации по КВИ с положительным результатом ПЦР-теста на 26 сентября сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Общее число переболевших составило 1 378 302 человека. При этом свои больничные листы после лечения закрыли ещё 937 казахстанцев.

За всё время пандемии в стране подтвердили 1 393 284 случая ковида, из них за минувшие сутки: 

  • Астане - 17,
  • в Алматы - 13,
  • в Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 1,
  • в Актюбинской области - 10,
  • в Алматинской области - 3,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области - 2,
  • в Восточно-Казахстанской области - 3,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в Западно-Казахстанской области - 0,
  • в Карагандинской области - 5,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 0,
  • в Северо-Казахстанской области - 3,
  • в Туркестанской области - 0.

Напомним, что накануне в Казахстане выявили 41 случай коронавируса за сутки.

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:38
304
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