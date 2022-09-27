В Казахстане выявили 68 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в Казахстане выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об эпидемиологической ситуации по КВИ с положительным результатом ПЦР-теста на 26 сентября сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Общее число переболевших составило 1 378 302 человека. При этом свои больничные листы после лечения закрыли ещё 937 казахстанцев.

За всё время пандемии в стране подтвердили 1 393 284 случая ковида, из них за минувшие сутки:

Астане - 17,

в Алматы - 13,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 3,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 2,

в Западно-Казахстанской области - 0,

в Карагандинской области - 5,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в Северо-Казахстанской области - 3,

в Туркестанской области - 0.

Напомним, что накануне в Казахстане выявили 41 случай коронавируса за сутки.